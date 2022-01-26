Крупнейший мировой поставщик изотопной продукции в 2021 году получил рекордную выручку

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Выручка крупнейшего мирового поставщика изотопов - АО "ПО "Электрохимический завод" (ЭХЗ, предприятие топливного дивизиона Росатома - ТВЭЛ, город Зеленогорск, Красноярский край) - за 2021 год достигла рекордного уровня и превысила прошлогодние показатели на 8%. Об этом в среду сообщила пресс-служба ТВЭЛ.

"В 2021 году выручка от реализации изотопной продукции АО "ПО "Электрохимический завод" <…> выросла на 8% в годовом исчислении и впервые превысила 1,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как отметили в дивизионе, зарубежная выручка Электрохимического завода от продажи изотопной продукции на мировом рынке составила около $18,5 млн. "Занимая более 40% мирового рынка, ЭХЗ имеет компетенции по производству 110 изотопов 21 химического элемента. География поставок охватывает более 25 стран на всех континентах", - говорится в сообщении ТВЭЛ.

Одним из ключевых событий 2021 года, отмечается в сообщении, стала поставка изотопов германий-76 и молибден-100 для международных научных проектов. В полном объеме были выполнены обязательства перед заказчиками из России, Европы и США по поставкам цинка, обедненного по изотопу цинк-64, а также дисков из обогащенного иридия-191, применяемого для наработки в реакторах радиоизотопа иридий-192 - одного из основных для гамма-дефектоскопии. Для изучения безнейтринного двойного бета-распада атомного ядра в международном научном проекте SuperNEMO на ЭХЗ произвели цирконий-96 с обогащением более 80%.

Кроме того, ведутся работы по созданию участка синтеза С-13-карбамида - продукта, использующегося для изготовления медицинских дыхательных тестов. С помощью этих тестов диагностируется заражение человека бактерией Helicobacter Pylori, которая является главной причиной развития язвы желудка, гастрита и рака.