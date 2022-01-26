{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Крымскую автоматизированную систему оплаты проезда намерены внедрить в поездах

По словам зампредседателя правления РНКБ Николая Билана, систему также могут в дальнейшем внедрить и в других регионах

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Крупнейший банк Крыма - РНКБ - намерен внедрить действующую на городских маршрутах в республике автоматизированную систему оплаты проезда на железнодорожном транспорте, сообщил в среду журналистам заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.

"Мы собираемся расширять эту систему на межгородские перевозки, железную дорогу. Возможно, в другие регионы", - сказал Билан.

Правительство Крыма реализует региональный проект "Цифровые технологии", основным исполнителем которого является министерство транспорта республики. Автоматизированная система оплаты проезда (АСОП) разработана и функционирует в соответствии с инвестиционным соглашением с компанией "Цифровая среда" при поддержке банка РНКБ.

Теги
РоссияКрым
ВТБ готов начать выдавать кредиты для врачей и учителей в рамках "Дальневосточной ипотеки"
В 2021 году ВТБ заключил в рамках программы около 3 тыс. договоров на сумму более 12 млрд рублей
Читать полностью