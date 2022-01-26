"Ъ": Роскомнадзор потребовал от Meta удалить рекламу с вакансиями наркокурьеров

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Роскомнадзор направил письмо руководству американской компании Meta Platforms ( владеет Facebook и Instagram) с требованием "незамедлительно принять меры" по блокировке на своих площадках сообщений с вакансиями наркокурьеров. Об этом в среду сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя ведомства.

Как пишет издание, всего за 2021 год регулятор внес в реестр запрещенной информации больше 100 подобных объявлений, размещенных в Facebook и Instagram. "Такая реклама, размещенная в иностранных соцсетях, содержит контент, популяризирующий и мотивирующий пользователей на участие в деятельности, которая запрещена на территории Российской Федерации, равно как и распространение подобного рода информации", - сообщили в Роскомнадзоре изданию, отметив, что к настоящему моменту в данных социальных сетях остаются неудаленными порядка 2 тыс. материалов с запрещенным контентом.

В ведомстве также указали на необходимость открытия офиса Meta Platforms в РФ для оперативного реагирования на подобные случаи и предупредили, что отказ от исполнения закона о "приземлении" приведет к применению в отношении компании ограничительных мер вплоть до полного ограничения доступа.

О законе

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий крупные зарубежные IT-компании открывать филиалы или представительства в России. Владельцы интернет-ресурсов, суточная аудитория которых превышает 500 тыс. российских пользователей, должны будут с 1 января 2022 года создать филиалы, открыть представительства или учредить юридические лица в РФ, которые будут "в полном объеме представлять интересы головных компаний", говорится в документе. Вводится также комплекс мер принуждения IT-компаний к выполнению российского законодательства, включая в качестве крайней меры возможность частичной или полной блокировки ресурса-нарушителя.

В конце ноября Роскомнадзор включил в реестр исполнителей закона "о приземлении" 13 компаний: Google (Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, а также Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.