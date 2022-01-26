"Билайн" завершит мероприятия, касающиеся изменений цифрового блока, до конца января

МОСКВА, 26 января./ТАСС/. "Билайн" расформировал блок цифрового и нового бизнеса в компании, изменения должны завершиться до конца января. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"В декабре 2021 года было принято решение об организационных изменениях внутри компании, касающихся блока по цифровому и новому бизнесу ПАО "Вымпелком". В рамках этой работы все текущие ресурсы блока для обеспечения максимальной синергии и эффективности в полном составе распределяются по бизнес-вертикалям компании - в блоки по развитию корпоративного бизнеса, по розничному бизнесу, а также в блок по данным. Все текущие контракты остаются в силе, а сотрудники переводятся с сохранением окладов и отпускных начислений. Никаких кадровых сокращений эти изменения не подразумевают. Все мероприятия должны завершиться до конца января", - отметили в компании.

Там добавили, что подобный шаг необходим для оптимизации процессов внутри компании, так как "Вымпелком" уже давно является цифровым. Евгений Черешнев, возглавлявший блок, остается в компании и сфокусируется на поиске новых точек роста, уточнили в "Билайне".