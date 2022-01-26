Литва передаст Украине партию мобильных тепловизоров стоимостью €324,3 тыс.

ВИЛЬНЮС, 26 января. /ТАСС/. Литва передаст Украине в качестве военной помощи партию мобильных тепловизоров. Решение об этом по ходатайству Минобороны балтийской республики приняло на своем заседании в среду правительство Литвы.

"Передача данной аппаратуры укрепит оборонные возможности украинской армии, послужит более эффективному выполнению стоящих перед ней задач", - отмечается в сообщении пресс-службы кабинета.

Украине передаются 24 комплекта аппаратуры, находившейся на балансе армии Литвы, остаточная стоимость которой составляет €324,3 тыс. Передаваемые тепловизоры не могут без согласия Вильнюса быть переданы третьим странам. Оборудование будет доставлено на Украину за счет Литвы.

В рамках военного сотрудничества с Украиной Литва первой из стран НАТО в 2014 году официально признала, что поставила Киеву "элементы вооружения", не уточнив при этом, что имелось в виду. Через некоторое время украинская сторона отметила, что это было "летальное оружие" советского производства. В феврале 2019 года украинские военные получили более 1 млн патронов к автоматам советского производства, которые больше не состоят на вооружении литовской армии. В октябре прошлого года кабмин Литвы одобрил поставку Украине бронежилетов и баллистических поясов стоимостью €676 тыс.

Кроме того, литовские специалисты участвуют в обучении украинских военнослужащих. 13 января Литва предложила учредить на Украине военную миссию ЕС.