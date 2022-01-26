ЦБ оценил чистые платежи компаний по внешнему долгу во II квартале 2022 года в $10,3 млрд

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Фактические платежи российских компаний по внешнему долгу во втором квартале 2022 года оцениваются в $10,3 млрд. Такие данные приводятся в материалах Банка России.

"Согласно данным макроэкономической статистики в I и II кварталах 2022 года сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составляет $15 и $10,6 млрд соответственно. Если исключить внутригрупповые платежи, то чистые выплаты в I квартале 2022 года могут составить $11,5 млрд (на 3% ниже, чем в I квартале 2021 года) и во II квартале 2022 года - $10,3 млрд (на 8% ниже II квартала годом ранее)", - отмечает регулятор.

По данным ЦБ, остаток суммы приходится на внутригрупповые платежи (определенные по 40 российским компаниям из числа крупнейших заемщиков на внешнем рынке).

"Несколько большие в сравнении с другими рассматриваемыми месяцами чистые выплаты в марте связаны с плановыми погашениями публичных заимствований в виде еврооблигаций рядом крупных нефинансовых организаций, обладающих, по нашим оценкам, достаточным запасом валютной ликвидности для исполнения долговых обязательств", - указывает регулятор.

Проведенный Банком России опрос показывает, что доля внутригрупповых займов в общем объеме выплат по внешним долгам крупных заемщиков в 2022 году составляет: 88% - в январе, 39% - в феврале, 0% - в марте, 3% - в апреле, 0% - в мае и 30% - в июне.