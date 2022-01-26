МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россия в ноябре 2021 года сохранила второе место в мире по объемам добычи нефти, уступив лишь США, свидетельствуют данные Росстата.

Так, в сентябре 2021 года РФ добывала 10,7 млн баррелей нефти в сутки (б/с) против 10,8 б/с в США. В октябре российская добыча выросла до 10,84 млн б/с против 11,47 млн б/с в США. В ноябре Россия увеличила объемы добычи до 10,9 млн б/с, США - до 11,5 б/с.

РФ уверенно опередила по показателям добычи Саудовскую Аравию. Эр-Рияд добывал в сентябре 9,66 млн б/с, в октябре - 9,78 млн б/с, в ноябре - 9,91 млн б/с.

Всего за январь - ноябрь прошлого года Россия добыла 478,6 млн тонн нефти, что на 1,7% выше аналогичного показателя 2020 года. В ноябре добыча нефти в РФ увеличилась на 9,3% в годовом выражении - до 44,8 млн тонн.

Экспорт российской нефти за январь - ноябрь снизился в годовом выражении на 4,6% - до 210,4 млн тонн. Доля экспорта нефти в добыче РФ составила 44%.