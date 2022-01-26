Промышленные производители России в декабре повысили цены на свои товары на 0,8%

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Цены российских производителей промышленных товаров в декабре 2021 года, по предварительным данным, выросли на 0,8% к ноябрю, говорится в материалах Росстата.

Так, в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок увеличились цены на уголь и антрацит обогащенные - на 16,1%, концентраты никелевые - на 10,9%, янтарь - на 8,3%. При этом отмечено снижение цен на газ горючий природный сжиженный и регазифицированный - на 32,9%, агломерат железорудный доменный - на 16,4%, окатыши железорудные (окисленные) - на 14%, концентрат железорудный - на 11,6%.

В обрабатывающих производствах выросли цены на отдельные виды металлургической продукции: на трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные - на 18,2%, кобальт необработанный - на 16,8%, феррохром - на 15,9%, фитинги для труб стальные, кроме литых - на 11,3%. При этом цены на услуги по производству изделий из драгоценных металлов отдельные, выполняемые субподрядчиком, снизились - на 14,1%, на сталь нелегированную в слитках или в прочих первичных формах и на полуфабрикаты из нелегированной стали - на 12,2%.

В производстве химических веществ и химических продуктов стали выше цены на аминосоединения, включающие кислородсодержащую функциональную группу, кроме лизина и глутаминовой кислоты - на 22,8%, серу техническую газовую - на 21,1%, соединения с кетоновой функциональной группой и хиноновой функциональной группой - на 18%, смолы карбамидоформальдегидные в первичных формах - на 16,3%, пропен (пропилен) - на 13,9%, масла и прочие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы и аналогичные продукты - на 12,9%, каучуки синтетические прочие - на 12,3%.

Кроме того, в производстве кокса и нефтепродуктов отмечено снижение цен на битумы нефтяные строительные - на 33,9%, битумы нефтяные кровельные - на 25,4%, битумы нефтяные дорожные - на 15,8%. При этом цены на масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки, стали выше на 19%.