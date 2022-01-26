Минпромторг: эксперимент по маркировке алкоголя призван оптимизировать контроль за ним

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Целью эксперимента по маркировке алкоголя является оптимизация процессов по контролю за продукцией. Такую точку зрения ТАСС высказали в пресс-службе Минпромторга.

Как сообщалось ранее, министерство предлагает провести в России с 1 июня 2022 года по 31 августа 2023 года эксперимент по маркировке некоторых видов алкогольной продукции, в том числе вина.

"Подчеркнем, что целью эксперимента по маркировке отдельных видов алкогольной продукции является взаимодействие с регуляторами в этой сфере и возможность интеграции различных систем, а также проработка оптимизации существующих процессов по контролю за продукцией", - отметили в Минпромторге.

По мнению министерства, проведение добровольного эксперимента может помочь стандартизировать подходы к контролю оборота различных товарных групп, не оказывая при этом негативного влияния на отрасль. "Отмечаем, что любые решения по обязательной маркировке не могут быть приняты без консультаций и диалога с бизнес-сообществом", - добавили в Минпромторге.

К 2024 году в России планируется создать единую систему маркировки товаров, призванную ликвидировать теневой оборот продукции. Маркировка уже стала обязательной для лекарств, молочной продукции, табака, парфюмерии, меховых изделий, обуви и ряда других товаров. Также проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков.