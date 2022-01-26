В BCS заявили, что РФ вряд ли использует газ как оружие, ущерб для всех будет огромным

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россия вряд ли будет использовать газ как оружие в противостоянии с Европой, поскольку экономические и политические последствия этого решения будут разрушительными для всех сторон. Такое мнение высказал старший аналитик по нефти и газу BCS Global Markets Рональд Смит в своем обзоре.

"Так называемое "газовое оружие" России вряд ли будет приведено в действие, поскольку в результате ущерб для всех сторон будет огромным", - считает эксперт.

По его мнению, "газовое оружие" в этом плане сравнимо с ядерным - "слишком мощное, чтобы когда-либо быть примененным", и Кремль полностью осознает, что подобное решение отрезать Европу от газа будет иметь долгосрочные последствия для России, стоимость которых невозможно подсчитать, но они почти наверняка превысят любые краткосрочные выгоды. Суровая реакция Европы, США и Великобритании "приведет к очень высоким краткосрочным и среднесрочным экономическим издержкам для всех сторон и ухудшит экономические отношения на десятилетия", подчеркивает аналитик BCS в своем обзоре.

"Газпром" верен своим договорным обязательствам и стремится "выполнить контракт любой ценой", поэтому даже в случае возможной остановки транзита газа через Украину, если боевые действия в регионе действительно начнутся, холдинг немедленно увеличит потоки по трубопроводу Ямал - Европа через Белоруссию и Польшу до 100%, чтобы компенсировать эти потери, полагает Смит. Эксперт даже допускает временный запуск "Северного потока - 2" до одобрения регуляторов на этом фоне, чтобы обеспечить экстренные поставки, а уже позже проработать нормативные санкции за ранний запуск.

У Европы сейчас нет замены российскому газу, а непродуманная энергетическая политика стран региона в последние 10 лет сделала его очень уязвимым к малейшим перебоям в энергоснабжении. Текущих мощностей по производству СПГ в мире просто недостаточно, чтобы компенсировать полную потерю экспорта российского газа в Европу, говорится в обзоре. Без возобновления полноценных поставок из России для пополнения сильно истощенных хранилищ следующей зимой Европа может столкнуться с серьезным энергетическим кризисом, который будет сопровождаться высокими ценами, постоянными отключениями электроэнергии, а также нехваткой отопления.

"Такое "оружие" лучше оставить на заднем плане, чтобы все полностью понимали, что оно существует и что, существуя, оно ограничивает масштабы эскалации разногласий в международных отношениях", - заключает старший аналитик BCS Global Markets.

О текущей геополитической ситуации

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Соединенные Штаты при этом обсуждают с союзниками и партнерами возможность поставок в Европу дополнительного объема газа в случае потенциального обострения ситуации на Украине.