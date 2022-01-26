Посол РФ заявил, что давление на ФРГ по вопросу "Северного потока - 2" ослабевать не будет

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Давление США и ряда восточноевропейских стран на Берлин по вопросу введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" ослабевать не будет, однако пока Германия сохраняет самостоятельную позицию на этот счет. Об этом заявил в среду посол РФ в Берлине Сергей Нечаев в эфире телеканала "Россия-24".

"На Берлин оказывают соответствующее давление и США, и некоторые восточноевропейские государства с тем, чтобы побудить Берлин отказаться от "Северного потока". Но Германия занимает пока на этот счет самостоятельную позицию и исходит из того, что это сугубо коммерческий проект, который не должен быть увязан с политическими событиями, - сказал он. - То есть Германия пока придерживается линии на то, чтобы "Северный поток" был. Но, конечно, всяких спекуляций на этот счет немало, и давление на ФРГ в этом отношении, полагаю, ослабевать не будет".

Нечаев также отметил, что в Германии и на федеральном, и не региональном уровне видят преимущества от введения в эксплуатацию "Северного потока". Он пояснил, что Москва и Берлин 50 лет сотрудничают в энергетическом секторе, и РФ никогда не давала повода усомниться в своей добросовестности как поставщика. "Несмотря на самые сложные политические направления и спекуляции СМИ мы строго выполняли свои обязательства", - подчеркнул дипломат.

Строительство газопровода "Северный поток - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года, а 29 декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что завершено заполнение газом второй нитки газопровода и он полностью готов к началу эксплуатации. Чтобы начать перекачку газа, оператору "Северного потока - 2" нужно получить одобрение германского регулятора.