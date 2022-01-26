Около 1,2 тыс. компаний Подмосковья получили льготные кредиты по программе ФОТ 3.0

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Порядка 1,2 тыс. подмосковных компаний смогли получить льготные кредиты на сумму более 4,3 млрд рублей в рамках второго этапа программы ФОТ 3.0. Это позволило сохранить более 29 тыс. рабочих мест, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Льготные кредиты в рамках второго этапа программы ФОТ 3.0 получили 1 175 подмосковных компаний. Такая мера поддержки помогла сохранить предприятиям более 29 тыс. рабочих мест. Представители бизнеса Московской области получили финансовую поддержку на сумму более 4,3 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Как напомнили в пресс-службе, второй этап программы ФОТ 3.0 был запущен 1 ноября прошлого года как антикризисная мера поддержки бизнеса в период нерабочих дней. По данным Минэкономразвития РФ, за два месяца 2021 года кредиты по программе получили более 26 тыс. российских компаний, благодаря чему удалось сохранить около 650 тыс. рабочих мест. Московская область находится на втором месте среди субъектов РФ по объему заключенных кредитных договоров.