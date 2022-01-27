Страховые сборы в РФ в 2022 году превзойдут прошлогодний рекорд и превысят 2 трлн рублей

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Совокупные страховые сборы в России в 2022 году увеличатся на 10% и превысят 2 трлн рублей, указано в исследовании НКР по российскому рынку страхования.

"Совокупные страховые сборы в 2022 году увеличатся на 10% после подъема примерно на 19% по итогам 2021 года и превысят 2 трлн рублей, превзойдя прошлогодний рекорд. Драйверами роста станут страхование от несчастных случаев (НС) и добровольное медицинское страхование (ДМС)",- отмечают эксперты НКР.

Прирост премий в сегменте страхования жизни (life) в 2022 году составит около 10%. Темпы роста страховой премии окажутся под давлением из-за ожидаемых регуляторных новаций. В сегменте страхования иного, чем страхование жизни (non-life), премии в 2022 году увеличатся на 10%. Определяющее значение будет иметь инфляционный фактор.

Согласно данным НКР, премии по ОСАГО увеличатся в 2022 году на 5% на фоне усиления инфляции и возврата частотности страховых событий на уровень 2019 года. "Расширение тарифного коридора, вступившее в силу с начала 2022 года, будет способствовать более адекватной оценке страховщиками риска на пути к индивидуализации тарифов", - отмечается в исследовании. Рост страховых премий в автокаско продолжится, хотя и более умеренными темпами (+9%). Поддержку этому сегменту окажет увеличение стоимости автомобилей вследствие дефицита предложения, негативными факторами будут увеличение доли продуктов с франшизой и высокая конкуренция.

Объемы ДМС в 2022 году вырастут на 12% Присутствие на рынке крупного игрока будет оказывать давление на тарифную политику конкурентов. Поддержку сегменту окажет растущее внимание работодателей к защите здоровья сотрудников.

Темп прироста премии в сегменте страхования от несчастных случаев в 2022 году замедлится более чем вдвое, до 15%. Торможение будет связано с охлаждением сегмента кредитования физических лиц.