Биржи США слабо отреагировали на заявления ФРС

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже не продемонстрировали какой-либо выраженной динамики после заявлений по итогам заседания руководства Федеральной резервной системы (ФРС).

Американский промышленный индекс Dow Jones к завершению торговой сессии снизился на 129,64 пункта (0,38%), до 34 168,09 пункта. Индекс S&P 500 опустился на 6,52 пункта (0,15%), до отметки 4 349,93 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ вырос на 2,82 (0,02%), до 13 542,12 пункта.

Незадолго до закрытия торгов председатель ФРС США Джером Пауэлл провел пресс-конференцию Федерального комитета по операциям на открытом рынке, в ходе которой заявил, что правительство намерено удержать целевой показатель инфляции на уровне 2%. Помимо этого глава ФРС выразил надежду на резкий рост экономики США после снижения случав заражения омикрон-штаммом нового коронавируса. Несмотря на позитивную риторику в целом, негативным сигналом для рынков стало намерение властей повысить весной уровень доходности гособлигаций, что, как правило, приводит к оттоку инвестиций в частные компании.

Годовая инфляция в США в декабре прошлого года росла самыми быстрыми темпами за последние 40 лет, увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В США седьмой месяц подряд инфляция превышает отметку 5%.