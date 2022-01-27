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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

При содействии миротворцев России в Нагорном Карабахе построят новый водопровод

Российские военнослужащие обеспечивают безопасность прокладки водопровода в населенный пункт Чартар

ТАСС, 27 января. /ТАСС/. Водопровод для жителей отдаленных районов Нагорного Карабаха начали строить при содействии российских миротворцев. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"При содействии военнослужащих российского миротворческого контингента началось строительство и прокладка централизованной системы водоснабжения жителей поселка Чартар и близлежащих сел Мартунинского района Нагорного Карабаха", - отметили в военном ведомстве.

Российские военнослужащие обеспечивают безопасность прокладки водопровода в населенный пункт Чартар. Об этом сообщил представитель российского миротворческого контингента Сергей Гапеев. "В связи с тем, что данная территория находится вблизи линии разграничения сторон, администрация города обратилась к командованию российского миротворческого контингента с просьбой обеспечить безопасность данных работ", - отметил он.

Работы по прокладке водопровода завершатся через неделю. Полностью монтаж систем водопровода и наружных сетей водоснабжения планируется завершиться до конца месяца.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

Как отметил в конце декабря прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу, российский миротворческий контингент в Карабахе выполнил сложные задачи по разведению враждующих сторон и на данный момент решает в регионе плановые профильные задачи.

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АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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