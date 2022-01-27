Объемы производства автомобилей в Великобритании упали до уровня 1956 года

ЛОНДОН, 27 января. /ТАСС/. Объемы производства автомобилей сократились в Великобритании в прошлом году до самого низкого показателя с 1956 года. Об этом говорится в отчете, распространенном в четверг британским обществом производителей и продавцов автомобилей.

По информации профильной ассоциации, за 2021 год с конвейеров сошло 859 575 автомобилей, что на 6,7% меньше, чем в 2020 году, и на треть меньше, чем в допандемийный 2019 год. В отчете указываются сразу несколько факторов, которые привели к такому положению вещей. Это дефицит полупроводников в мире, закрытие завода компании Honda в Суиндоне, связанные с пандемией коронавируса проблемы, такие как нехватка рабочих рук, и более жесткие правила таможенного контроля, вступившие в силу после выхода страны из состава Евросоюза.

Отмечается, что в прошлом году было произведено рекордное количество электрических и гибридных автомобилей. Почти 250 тыс. выпущенных на британских предприятиях автомобилей, или каждый четвертый, были полностью или частично на электрической тяге.

Также сообщается, что каждые четыре из пяти произведенных автомобилей были проданы за рубеж. Основным рынков сбыта выпущенных в Соединенном Королевстве автомашин с долей 55% стал Евросоюз, за ним идут Соединенные Штаты.

Поводы для оптимизма

Агентство PA приводит слова главы британского общества производителей и продавцов автомобилей Майкла Хоза, который, несмотря на падение производства в последние годы, позитивно смотрит в будущее. "2021 год стал еще одним невероятно сложным годом для производства автомобилей в Великобритании, одним из худших со времен Второй мировой войны. Несмотря на этот несчастливый год, оптимизм присутствует. После того, как вызванная Brexit неопределенность в большой степени преодолена, были высвобождены инвестиции, которые позволят трансформировать эту сферу производства для будущего с нулевым уровнем выбросов", - сказал он.

Хоз добавил, что размер ожидаемых инвестиций на нынешний год, о которых уже было объявлено, составляет 4,9 млрд фунтов ($6,6 млрд), что стало бы самым большим показателем с 2013 года. Общие объемы автопроизводства, как ожидается, превысят 1 млн автомобилей.

Ранее британские власти заявили о намерении запретить продажу новых легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году, а гибридных - к 2035 году. Всего же Лондон рассчитывает, что к 2030 году бизнес вложит в зеленую трансформацию британской экономики и инфраструктуры свыше 90 млрд фунтов ($121 млрд).