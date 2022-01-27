"Известия": в РФ могут ввести льготные кредиты энергокомпаниям на "зеленую" модернизацию

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Льготные кредиты могут быть введены для энергокомпаний в рамках переоборудования энергетических объектов для реализации показателей федерального проекта "Чистый воздух". Об этом в четверг сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо от 12 января 2022 года главы бюджетного департамента Минприроды РФ Данилы Никифорова в Минпромторг РФ.

Согласно документу, такой законопроект сейчас находится на рассмотрении в правительстве, пишет издание.

В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко "Известиям" рассказали, что зампред правительства поручала проработать вопрос субсидирования модернизации предприятий в рамках проекта "Чистый воздух". "Эта мера позволит повысить скорость и эффективность модернизации предприятий, ТЭЦ и других объектов, которые вносят весомый вклад в загрязнение воздуха", - сообщили там газете.

В аппарате вице-премьера изданию также пояснили, что сумма финансирования будет определена после принятия нормативно-правовых актов, которые сейчас прорабатываются в Минприроды и правительстве. В Минприроды газете рассказали, что в рамках федпроекта "Чистый воздух" предусматриваются два направления господдержки. К первому относятся мероприятия по снижению выбросов на уровне субъектов, а ко второму - субсидирование процентной ставки по кредитам и льготные займы Фонда развития промышленности (группа ВЭБ.РФ). В Минпромторге пояснили, что в этом федпроекте участвуют не только энергокомпании, а механизм в целом направлен на предоставление субсидий банкам.

В ВЭБ.РФ считают, что целесообразно предоставлять кредиты на длительные сроки, соответствующие реальным периодам реализации инвестпроектов, без временных ограничений, связанных со сроком действия проекта "Чистый воздух". Также там добавили, что следует дополнить перечень городов-участников новыми территориями с неблагоприятной экологической обстановкой.

Как рассказали газете в Росатоме, атомная энергетика в меньшей степени нуждается в таких инструментах, чем тепловые виды генерации, поскольку относится к "зеленому" виду производства электроэнергии практически с нулевым выбросом. "Росатом приветствует государственную поддержку в рамках мотивации компаний к переходу на чистые виды генерации и энергоэффективные технологии. Важно в дальнейшем настраивать данную меру с учетом эффективности и объема воздействия принимаемых мер относительно достигаемого климатического эффекта", - сообщили там газете.

О проекте "Чистый воздух"

В России реализуется федеральный проект "Чистый воздух" (нацпроект "Экология"), направленный на снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах РФ, в том числе на уменьшение как минимум на 20% совокупного объема выбросов в наиболее загрязненных городах. В настоящий момент в проект, рассчитанный до 2024 года, входят 12 промышленных центров страны: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.