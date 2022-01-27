Российский рынок акций 27 января открылся снижением

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Утренняя сессия на российском рынке акций открылась в четверг снижением индекса Мосбиржи. По данным на 07:00 мск рублевый индикатор терял 1,81% и находился на отметке 3 296,75; к 07:15 мск индекс снижался на 2,28%, до 3 281,07 пункта.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 0,56%, до $88,24 за баррель. Фьючерс на WTI дешевеет на 1,02% и торгуется на уровне $86,47 за баррель.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", 27 января индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 3330-3450 пунктов, прогнозный диапазон курса доллара - 78-80,5 рублей.