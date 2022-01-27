Новый резидент АЗРФ реализует на Чукотке инвестпроект на 8,29 млрд рублей

ТАСС, 27 января. Компания "НТ Сервис" заключила инвестиционное соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) о создании транспортно-логистического предприятия с общим объемом инвестиций 8,29 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба правительства Чукотского автономного округа. Компания станет новым резидентом Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ).

"Компания "НТ Сервис" стала восьмым резидентом Арктической зоны Российской Федерации на территории Чукотского автономного округа. В инвестиционный проект, предполагающий организацию комплексной деятельности по наземным перевозкам и строительству, будет вложено 8,29 млрд рублей, работу получат 690 человек. Приступить к оказанию услуг планируется в I квартале 2022 года", - сообщила пресс-служба.

Инвестор планирует сформировать парк из 250 тягачей, адаптированных к условиям Крайнего Севера, а также построить ледовые дороги общей протяженностью более 450 км. Основными клиентами нового предприятия станут горнодобывающие компании региона. В частности, резидент территории опережающего развития (ТОР) "Чукотка", реализующий масштабный инвестиционный проект по освоению Баимской рудной зоны, "ГДК Баимская".

По соглашению с единым институтом развития - КРДВ будет трудоустроено 690 человек. Для "НТ Сервис" как резидента АЗРФ наиболее востребована льготная ставка по налогу на прибыль в размере 0% в первые пять лет после получения первой прибыли. В последующие пять лет ставка составит 10%.

По данным властей, сегодня 76 резидентов режимов ТОР, СПВ и АЗРФ на территории Чукотского автономного округа инвестировали в экономику региона 28,9 млрд рублей, создали более 2 тыс. рабочих мест. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов составляет 628 млрд рублей, создается 7,5 тыс. рабочих мест.