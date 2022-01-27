Продажи торговой сети "Лента" в 2021 году выросли на 8,6%

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Объем продаж торговой сети "Лента" по итогам 2021 года увеличился по сравнению с показателем за 2020 год на 8,6% и достиг 483,6 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

"Продажи выросли на 8,6% год к году, до 483,6 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

В компании также добавили, что розничные продажи в 2021 году составили 475,8 млрд рублей, увеличившись на 8,8%. Сопоставимые продажи (LFL) выросли на 2,4%, в то время как средний чек LFL прибавил 4,7%. Онлайн-продажи возросли в 3,1 раза, до 19,3 млрд рублей, при этом количество онлайн-заказов стало больше в 3,21 раза и достигло 10,4 млн.

Как сообщили в "Ленте", в 2021 году сеть была расширена на 376 новых магазинов, 12 магазинов были закрыты. В результате чистый прирост составил 364 магазина. Общее количество магазинов на 31 декабря 2021 года составило 757 (включая 254 гипермаркета и 503 магазина малых форматов).

Чистый прирост торговой площади составил 236,4 тыс. кв. м. В результате общая торговая площадь достигла 1,755 млн кв. м (рост на 15,6% в годовом исчислении).

Показатели четвертого квартала

Как отмечается в сообщении "Ленты", объем продаж компании в четвертом квартале 2021 года вырос на 18,6%, до 147,3 млрд рублей. Розничные продажи достигли 144,8 млрд рублей, увеличившись на 18,9% по сравнению с таким же периодом предыдущего года. Сопоставимые продажи выросли на 7%, в то время как средний чек LFL увеличился на 10,4%. Онлайн-продажи в октябре - декабре возросли в 2,28 раза, до 7 млрд рублей, при этом количество онлайн-заказов увеличилось в 2,14 раза, до 3,6 млн.

По данным компании, ее торговая площадь магазинов малых форматов увеличилась на 34,4 тыс. кв. м, до 353,7 тыс. кв. м (рост в 3,3 раза). "В 2022 году мы намерены сосредоточиться на росте наших показателей, повышении эффективности основного бизнеса, ускоренном развертывании магазинов малых формата и дальнейшем развитии нашего собственного онлайн-бизнеса. Мы также работаем над поэтапной интеграцией бизнеса "Утконоса" с целью достижения существенной синергии и раскрытия долгосрочного потенциала объединенного онлайн-бизнеса", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Ленты" Владимира Сорокина.

В сообщении также отмечается, что, поскольку фактический рост торговых площадей и открытие новых магазинов соответствуют прогнозным показателям, руководство "Ленты" сохраняет ранее объявленный прогноз на 2021 год по рентабельности по показателю EBITDA в размере выше 8% и по капитальным вложениям в размере до 5% от объема продаж, без учета приобретений.

"Лента" - многоформатный продуктовый и FMCG-ретейлер в России. Компания была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге и развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов, а также запустила новый формат магазинов у дома под брендом "Мини Лента".