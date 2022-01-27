Трутнев: налоговые льготы на Курилах получат инвесторы с земельными участками на островах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 января. /ТАСС/. Особый налоговый режим, который введут на территории Курильских островов (Сахалинская область), будет действовать только для компаний-инвесторов с местными земельными участками. Об этом в четверг сообщил вице-премьер правительства РФ - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, открывая в Южно-Сахалинске совещание по вопросам создания преференциального режима.

"Все эти льготы [на Курилах] будут получать только компании, которые непосредственно расположены на Курильских островах и ведут там производственную деятельность. Соответственно, они должны будут получить земельные участки", - сказал Трутнев.

Он добавил, что необходимо подумать о прозрачных и эффективных способах выделения земельных участков. "Я хочу напомнить о том, что все налоговые преференции чрезвычайно широкие. По сути дела, инвесторы, которые будут вкладывать средства в развитие Курильских островов, будут освобождены от обязательств по налогу на прибыль, землю, транспорт, имущество, будет использоваться режим свободной таможенной зоны. Страховые взносы будут 7,6%", - напомнил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что на Курильских островах будет введен режим свободной таможенной территории: на операции с товарами, ввезенными из третьих стран, не будет начисляться налог на добавленную стоимость. Закон позволит компаниям, желающим начать бизнес на Курильских островах, на 20 лет полностью освобождаться практически от всех видов налогов. Речь идет о налогах на прибыль и имущество организаций, а также о земельном и транспортном. Будут значительно снижены тарифы страховых взносов.

Соответствующий законопроект Госдума одобрила в первом чтении на прошлой неделе.