Строительство путепровода через Транссиб началось в городе Ялуторовске в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 27 января. /ТАСС/. Строительство путепровода через Транссиб началось в городе Ялуторовске Тюменской области. Развязка позволит соединить две части города, что улучшит транспортную доступность, сообщил в четверг на официальной странице во "ВКонтакте" губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Строительство будущего путепровода через Транссиб началось в Ялуторовске, мостовики приступили к бурению и бетонированию свай. Этот объект очень важен для города, железная дорога Москва - Владивосток делит Ялуторовск на две части, в одной все объекты соцкультбыта, в другой проживает треть населения. Чтобы попасть в центр людям приходится подолгу ждать, когда откроется железнодорожный переезд. Вопросы по путепроводу присылали на прямую линию, и вот долгожданный день настал - стройка началась", - говорится в сообщении.

Протяженность путепровода составит свыше 2,1 км. Строительство объекта идет в рамках реализации региональной программы "Развитие транспортной инфраструктуры". Власти планируют завершить строительство развязки за два года: объект будет готов в 2023 году.