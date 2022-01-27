Алтайский край достиг допандемийных показателей по созданию новых рабочих мест

БАРНАУЛ, 27 января. /ТАСС/. Алтайский край вышел на допандемийные показатели создания новых рабочих мест: в регионе в прошлом году создано и модернизировано около 15 тыс. рабочих мест, сообщает пресс-служба регионального правительства в четверг.

"В течение 2021 года около 5 тыс. организаций Алтайского края создали и модернизировали 14,8 тыс. рабочих мест. Это соответствует допандемийным показателям. Отраслями, которые традиционно лидируют в регионе по количеству создаваемых рабочих мест, являются торговля и предоставление услуг, сельское и лесное хозяйство, обрабатывающие производства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе за прошедший год на 4,6% выросло число рабочих мест, где улучшили техническое оснащение - до 798. Зафиксирован и рост рабочих мест в сфере образования. Так, в крае появились 758 рабочих мест, что в полтора раза больше уровня 2020 года. Власти региона связывают это со строительством детсадов и школ в Барнауле и Новоалтайске, а также в Каменском районе в рамках нацпроекта "Демография".

Ранее начальник регионального управления по труду и занятости населения Надежда Капура заявляла, что показатель уровня общей безработицы в крае достиг 4,8% - это самый низкий показатель в крае за период с 2015 года.