"Мегафон" и фонд Quantum-А создали совместное предприятие для разработки цифровых решений

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. "Мегафон" совместно с партнером по разработке цифровых решений - фондом Quantum-А создали совместное предприятие (СП) АО "Квантера". Об этом в четверг сообщили в пресс-службе "Мегафона".

"Мегафон" и фонд Quantum-А создали совместное предприятие АО "Квантера", куда будут переведены специалисты и часть активов Quantum-A, задействованных в разработке решений для "Мегафона". "Мегалабс" приобрел 50% в АО "Квантера" за денежные средства, еще 50% принадлежат фонду Quantum-А. Сделка была заключена в конце 2021 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в новой компании "Мегафон" будет отвечать за стратегию и коммерческую составляющую продуктов, а "Квантера" станет основным разработчиком решений по заказу оператора.

"Разработка актуальных VAS-продуктов для частных и корпоративных клиентов - один из наших ключевых фокусов. Покупка части бизнеса нашего давнего партнера позволит усилить компетенции "Мегалабса" в разработке цифровых решений и более активно развивать собственный портфель дополнительных услуг, максимально ориентируясь на актуальные потребности клиентов и задачи бизнеса", - приводятся в сообщении слова директора по стратегии и развитию бизнеса "Мегафона" Александра Соболева.

Фонд Quantum-A - один из ключевых партнеров в разработке цифровых решений "Мегафона". Фонд развивает для "Мегафона" ряд технологических продуктов в области AI и ML по распознаванию и синтезу речи, а также разрабатывает облачные решения (CPaaS). В периметр совместного предприятия будут включены проекты, уже разработанные специально для "Мегафона".