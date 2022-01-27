Депутаты парламента Кировской области утвердили снижение ставок по "упрощенке" на 2022 год

КИРОВ, 27 января. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Кировской области установили на 2022 год льготные ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) в размере 3% и 7,5% для предприятий из пострадавших в результате пандемии отраслей экономики, передает корреспондент ТАСС.

Налоговым кодексом РФ установлены ставки по УСН в размере 6%, если платить налог с доходов, и 15%, если платить налог с объекта "доходы минус расходы".

"На налоговый период 2022 года предлагается сохранить действующие в 2021 году для так называемых невосстановившихся отраслей налоговые ставки на уровне 3% с доходов и 7,5% - по системе "доходы минус расходы". Такие ставки в два раза ниже базовых. Это позволит поддержать порядка 10 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, при этом бюджет области недополучит порядка 220 млн рублей", - сказала замминистра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Лариса Агалакова.

Льготой смогут воспользоваться, например, кинотеатры, музеи, образовательные центры, предприятия народных промыслов, предприниматели, которые работают в таких отраслях, как общественное питание, туризм. Также предусматривается поддержка налогоплательщиков, которые ранее использовали ЕНВД, но перешли с "вмененки" на "упрощенку", для них ставки останутся на уровне 3% и 7,5%, что в два раза ниже установленных ставок (6% - по доходам и 15% - по доходам за вычетом расходов). По словам Агалаковой, такая мера поддержит бизнес и обеспечит поэтапный плавный переход на новую налоговую систему.

"За" - 28, "против" - восемь, "воздержалось" - два. Решение принято", - констатировал спикер заксобрания Роман Береснев по итогам голосования.

Депутаты также внесли в заксобрание альтернативный законопроект, который предлагал продлить действие сниженных налоговых ставок, сохранив их на уровне 2021 года - 1% и 5%. Ожидаемые потери бюджета в случае принятия этого законопроекта были оценены в 440 млн рублей. Однако большинство депутатов инициативу не поддержало.