Мост на трассе "Кавказ" в КБР капитально отремонтируют впервые за 13 лет

НАЛЬЧИК, 27 января. /ТАСС/. Мост через реку Чегем на автодороге Р-217 "Кавказ" в Кабардино-Балкарии капитально отремонтируют впервые за 13 лет, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

Федеральная автомобильная дорога Р-217 "Кавказ" соединяет Кабардино-Балкарию со Ставропольским краем и Республикой Северная Осетия - Алания, автодорога также является главной транспортной артерией региона, соединяя между собой практически все районы республики. Ежедневно по ней проезжает до 25 тыс. автомобилей. На время работ движение организовано по параллельному сооружению по двум полосам (по одной в каждую сторону).

"В Кабардино-Балкарии капитально отремонтируют мост через реку Чегем на автодороге Р-217 "Кавказ". Работы на правом искусственном сооружении в Чегеме на 443-м км автодороги мостостроители планируют завершить в конце сентября 2022 года. Параллельный левый мост капитально отремонтировали в 2018 году, старый мост 1950 года постройки последний раз обновили 13 лет назад. Сейчас сооружение не справляется с современными нагрузками и находится в неудовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

В ходе капремонта восстановят транспортно-эксплуатационные характеристики двухполосного моста и расширят на 2 м (с 9,5 до 11,5 м), разберут существующий мост и обновят фундаменты опор с устройством буронабивных свай. После чего возведут новые опоры, смонтируют трехпролетное строение и переходные плиты на сопряжениях с автодорогой. На объекте устроят деформационные швы и укрепят конусы монолитным бетоном для повышения устойчивости всего сооружения, для удержания насыпи, защиты от размыва и регулирования русла реки проведут берегоукрепительные работы, отметили в компании.

Отвод ливневых вод с проезжей части обеспечат водоотводные лотки. Во избежание загрязнения вод реки мостовики устроят на объекте очистные сооружения, сточные воды попадут в реку только после фильтрации. Для обеспечения комфортного вождения в ночное время переустроят линии электроосвещения, установят новые дорожные знаки и термопластиковую разметку с высокими показателями светоотражения. Также заменят металлическое барьерное ограждение со световозвращающими элементами, обновят тротуар с перильным ограждением по правой стороне моста.