В Липецкой области на развитие сел в 2022 году направят свыше 650 млн рублей

ЛИПЕЦК, 27 января. /ТАСС/. Липецкая область в текущем году направит свыше 650 млн рублей на реализацию программы комплексного развития сельских территорий. Об этом сообщил в четверг глава администрации региона Игорь Артамонов.

"На финансирование проектов по данной программе из госбюджета в текущем году будет выделено 557,8 млн рублей, еще 97,8 млн рублей предусмотрено в областном бюджете", - сказал Артамонов. По его словам, деньги планируется направить на развитие инфраструктуры и социальной сферы на сельских территориях. "Современное село по качеству жизни не должно уступать городу, для нашего региона с его развитым агропромышленным комплексом особенно важно развивать сельские территории", - продолжил Артамонов. Он подчеркнул, что власти работают над созданием на селе новых рабочих мест и развитием социальной инфраструктуры. Все это, как заметил глава региона, направлено, в первую очередь, на удержание молодежи в сельских районах.

В пресс-службе областной администрации напомнили, что одним из объектов, построенных в рамках программы комплексного развития сельских территорий, стала новая школа в селе Большой Хомутец Добровского района. "Это первая социальная стройка такого масштаба за последнее десятилетие в Добровском районе, стоимость объекта вместе с оборудованием составила около 400 млн рублей, из которых 70 млн рублей было направлено на закупку оборудования", - отметили в пресс-службе. Учебное заведение рассчитано на 264 учащихся, здесь же разместился и детский сад. "Оборудованы цифровые лаборатории, музыкальные классы, изостудия, кабинет робототехники, интерактивный тир, а для занятий спортом в здании есть спортзал, на пришкольной территории - большая спортивная площадка", - заключили в пресс-службе.