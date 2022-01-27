Эксперт заявил, что получение чистой прибыли на уровне 2021 года будет вызовом для ВТБ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Задача получить чистую прибыль на уровне 2021 года станет вызовом для ВТБ в 2022 году, однако банк планирует достичь заложенную в стратегии цель в 310 млрд рублей. Об этом сообщил начальник управления по работе с инвесторами ВТБ Леонид Вакеев в рамках конференции инвестиционной компании "Атон".

"2022 год будет, наверное, все-таки сложнее, чем 2021 год с точки зрения прибыльности. И для банковской системы в целом, и для ВТБ вызовом будет повторить тот уровень по чистой прибыли, который был достигнут в 2021 году. Поэтому, я думаю, сейчас мы можем с уверенностью сказать, что нет оснований думать, что мы не выполним нашу цель по стратегии, то есть тот уровень в 310 млрд рублей, который у нас в стратегии зафиксирован, мы на него ориентируемся с точки зрения планирования на этот год", - сказал Вакеев.

Чистая прибыль ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам января - ноября 2021 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года более чем в четыре раза и достигла 308,8 млрд рублей. Это рекорд по чистой прибыли для группы. При этом член правления банка Дмитрий Пьянов заявлял, что по итогам 2021 года чистая прибыль ВТБ превысит 310 млрд рублей.