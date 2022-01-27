Эксперт: бесплатный доступ к соцзначимым ресурсам обеспечивает цифровые права россиян

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Бесплатный доступ к социально значимым ресурсам позволяет эффективно обеспечивать гражданские цифровые права россиян. Об этом ТАСС сообщил директор Координационного центра национального домена сети Интернет Андрей Воробьев.

"Проект по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым сайтам - это инициатива президента России, в рамках которой россияне первыми в мире получили бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. Реализация этого проекта позволяет более эффективно обеспечить цифровые и гражданские права россиян, в том числе на получение государственных услуг, многие из которых уже доступны в онлайн-формате", - отметил Воробьев.

Он подчеркнул, что Россия занимает лидирующие позиции в мире по уровню развития цифрового государства, а бесплатный доступ к цифровым услугам позволяет упрочить эти позиции.

По словам Воробьева, предоставление бесплатного доступа к социально значимым ресурсам является драйвером развития отрасли, так как позволяет развивать аудиторию Рунета. "Повышение доступности ведет к росту потребления, глубине использования, количеству часов (которые пользователь проводит внутри онлайн-сервисов или за потреблением контента) и так далее", - добавил он.

26 января в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сообщили ТАСС, что Правительственная комиссия по определению перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов под председательством Чернышенко внесла портал Госуслуг и социальную сеть "Вконтакте" в список социально значимых сайтов. Данные ресурсы будут доступными даже при отрицательном балансе на счету пользователя домашнего интернета или мобильной связи. Посетить оба ресурса можно будет в браузере компьютера или смартфона, а также в официальном приложении.