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Депутаты в Кировской области продлили налоговые льготы для промпарков до 10 лет

На протяжении этого периода будет действовать нулевая налоговая ставка на имущество, используемое для функционирования парковой зоны интенсивного развития

КИРОВ, 27 января. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Кировской области продлили действие нулевой налоговой ставки на имущество для управляющих компаний промышленных парков с пяти до 10 лет, передает с заседания регионального парламента корреспондент ТАСС.

Изменения внесли в закон области о налоге на имущество организаций. Как рассказала министр финансов региона Лариса Маковеева, законопроектом предлагалось продлить льготный период для управляющих компаний промпарков с пяти до 10 лет. На протяжении этого периода будет действовать нулевая налоговая ставка на имущество, используемое для функционирования парковой зоны интенсивного развития.

""За" - 39, "против" - нет, "воздержался" - один. Решение принимается, закон принят", - подвел итоги голосования спикер заксобрания Роман Береснев.

По данным властей, инициатива позволит повысить инвестиционную привлекательность парковых зон. При этом бюджет недополучит около 47 млн рублей за пять лет.

Всего в Кировской области действуют два промпарка: созданный в 2015 году промпарк в Вятских Полянах и открытый в 2019 году в Юрьянском районе индустриальный парк "Слободино".

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