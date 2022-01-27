Депутаты в Кировской области продлили налоговые льготы для промпарков до 10 лет

КИРОВ, 27 января. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Кировской области продлили действие нулевой налоговой ставки на имущество для управляющих компаний промышленных парков с пяти до 10 лет, передает с заседания регионального парламента корреспондент ТАСС.

Изменения внесли в закон области о налоге на имущество организаций. Как рассказала министр финансов региона Лариса Маковеева, законопроектом предлагалось продлить льготный период для управляющих компаний промпарков с пяти до 10 лет. На протяжении этого периода будет действовать нулевая налоговая ставка на имущество, используемое для функционирования парковой зоны интенсивного развития.

""За" - 39, "против" - нет, "воздержался" - один. Решение принимается, закон принят", - подвел итоги голосования спикер заксобрания Роман Береснев.

По данным властей, инициатива позволит повысить инвестиционную привлекательность парковых зон. При этом бюджет недополучит около 47 млн рублей за пять лет.

Всего в Кировской области действуют два промпарка: созданный в 2015 году промпарк в Вятских Полянах и открытый в 2019 году в Юрьянском районе индустриальный парк "Слободино".