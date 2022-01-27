Ставрополье увеличит расходы на борьбу с коронавирусом

СТАВРОПОЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Депутаты Думы Ставропольского края утвердили увеличение расходов краевого бюджета на 1,2 млрд рублей за счет остатков средств прошлого года. Это позволит увеличить вложения в мероприятия по борьбе с коронавирусом на Ставрополье, сообщил в ходе заседания парламента первый зампред думы края Виктор Гончаров.

"К законопроекту [о внесении изменений в бюджет] имеются поправки губернатора края Владимира Владимирова. Ими предлагается за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2022 года увеличить расходы и дефицит бюджета края на 1 млрд 162 млн рублей. Указанные средства планируется направить на увеличение резервного фонда правительства края, на оплату по госконтракту поставки концентраторов кислорода", - сказал он в ходе заседания.

Увеличение расходов также позволит направить деньги на реконструкцию участковой больницы в селе Кугульта и увеличение расходов на завершение строительства молодежного центра "Машук". По сообщению пресс-службы краевой думы, на пополнение резервного фонда региона направят 150 млн рублей. Из этих средств будут выплачены компенсации жителям территорий, где были зафиксированы повреждения после прошедшего в январе ураганного ветра. На заседании парламентарии утвердили внесение изменений в закон о бюджете сразу в двух, в том числе окончательном, чтениях.

С учетом внесенных корректировок расходы краевого бюджета увеличиваются до 151,6 млрд рублей, дефицит - до 7,6 млрд рублей (5% от расходов). Бюджет на 2022 год был утвержден краевым парламентом в ноябре 2021 года. Доходы бюджета утверждены в объеме 144 млрд рублей, расходы до внесения корректировок составляли 150,4 млрд рублей, дефицит составлял 6,4 млрд рублей.