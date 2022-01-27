Власти Калининградской области заявили, что регион полностью обеспечен природным газом

КАЛИНИНГРАД, 27 января. /ТАСС/. Калининградская область энергонезависима и обеспечена природным газом в полном объеме. Газовозы при необходимости могут полностью покрыть потребности региона, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, комментируя сообщения о приходе в Калининград регазификационного судна "Маршал Василевский".

"Регион полностью энергонезависим. Запасы газа достаточные, в случае необходимости газовозы покроют всю потребность региона в газе", - сказал Лысков.

Собеседник агентства не стал комментировать причины прибытия в регион судна "Маршал Василевский", предложив адресовать этот вопрос компании "Газпром", дочерним предприятием которого является ООО "Газпром флот", эксплуатирующее "Маршал Василевский".

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что регазификационное судно "Маршал Василевский" впервые с апреля 2019 года пришло в Калининград. Ссылаясь на данные портала Vesselfinder, издание сообщило, что судно, использующееся для транспортировки, хранения и регазификации сжиженного природного газа (СПГ), 22 января вышло из бельгийского Зебрюгге. По данным газеты, судно пришло в порт для того, чтобы проверить безопасность энергоснабжения Калининграда, который в обычной ситуации получает газ транзитом через Литву. Со ссылкой на собственные источники издания в отрасли указывалось, что "возможно, есть причины опасаться перебоев с поставками через Литву".

Калининградская область снабжается газом по системе магистральных трубопроводов Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград. Для повышения энергетической безопасности региона "Газпром" реализовал проект по альтернативному варианту газоснабжения потребителей, для чего в акватории и на побережье Балтики в Калининградской области построен терминал по приему газа. Также реализован проект по строительству подземного хранилища газа (ПХГ).