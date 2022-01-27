Гендиректор Fix Price купил акции компании на сумму 10,8 млн рублей

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов купил акции компании на сумму 10,8 млн рублей. Об этом говорится в материалах ретейлера.

В документах отмечается, что Кирсанов купил 25 тыс. акций по цене 433,49 рубля за ценную бумагу. В сентябре Кирсанов приобрел акции Fix Price на общую сумму 15 млн рублей. Ранее директор по логистике ретейлера Fix Price Олег Штайнагель приобрел акции компании на сумму 10 млн 197,5 тыс. рублей. Так, Штайнагель купил 25 тыс. акций по цене 407,9 рубля за ценную бумагу.

Согласно данным на сайте компании на 30 сентября 2021 года, уставный капитал Fix Price разделен на 850 млн обыкновенных акций.

О программе выкупа

Как сообщалось ранее, компания Fix Price намерена провести выкуп GDR на общую сумму до 4 млрд рублей на протяжении периода до шести месяцев. В компании полагают, что в текущих экономических условиях и ситуации на рынках капитала ее рыночная капитализация не отражает фундаментальную стоимость бизнеса.

Компания заключила соглашение с АО "ВТБ Капитал" для управления программой, в соответствии с которым "ВТБ Капитал" будет приобретать GDR (действуя от своего имени) на Московской бирже в период действия программы с последующим выкупом GDR компанией. Программа продлится примерно до 23 июля 2022 года.

GDR, приобретенные в рамках программы, перейдут в разряд казначейских и могут использоваться среди прочего для выполнения обязательств компании, возникающих от возможного внедрения программы мотивации сотрудников, или могут быть впоследствии погашены.

О компании

Fix Price - сеть магазинов низких фиксированных цен, которая насчитывает свыше 4,9 тыс. магазинов в России и в странах ближнего зарубежья. В 2020 г. выручка компании составила 190,1 млрд рублей, показатель EBITDA - 36,8 млрд рублей, чистая прибыль достигла 17,6 млрд рублей по МСФО.