ЕС выделил Украине с 2014 года €17 млрд грантов и льготных кредитов

БРЮССЕЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Евросоюз уже успел выделить Украине с 2014 года €17 млрд в виде грантов, льготных кредитов и гуманитарной помощи. Об этом сообщила в четверг Еврокомиссия.

"С начала конфликта на Украине в 2014 году ЕС и европейские финансовые институты уже предоставили Украине €17 млрд грантов и кредитов, включая гуманитарную помощь и помощь социально-экономического развития", - сообщила ЕК.

Из этих денег €5,9 млрд составляют программы макрофинансовой помощи, главная цель которых - реструктуризация и помощь в обслуживании других долгов Украины. €9,5 млрд - это льготные целевые кредиты по линии Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, а €1,7 млрд - это программы двустороннего сотрудничества со странами ЕС.

Еврокомиссия не приводит данных об эффективности использования этих средств и насколько они повысили уровень жизни населения Украины с 2014 года.