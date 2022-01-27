В Северной Осетии за два месяца по программе ФОТ 3.0 заключены договоры на 154,5 млн руб.

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 января. /ТАСС/. Предприниматели в Северной Осетии заключили 43 договора программе ФОТ 3.0 на сумму почти 154,5 млн рублей за два месяца 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития республики.

"За два месяца 2021 года в Северной Осетии заключено 43 договора по программе ФОТ 3.0 на сумму почти 154,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Второй этап программы ФОТ 3.0 был запущен 1 ноября прошлого года как антикризисная мера поддержки бизнеса в период нерабочих дней. По данным Минэкономразвития РФ, за два месяца 2021 года кредиты по программе получили более 26 тыс. российских компаний, благодаря чему удалось сохранить около 650 тыс. рабочих мест. Московская область находится на втором месте среди субъектов РФ по объему заключенных кредитных договоров. Лидерами по объему оказанной предпринимателям поддержки на втором этапе ФОТ 3.0 стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республики Татарстан и Башкортостан, Свердловская, Ростовская, Самарская и Челябинская области.