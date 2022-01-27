Нефтегазохимические предприятия Татарстана увеличили налоговые отчисления в 2021 году

КАЗАНЬ, 27 января. /ТАСС/. Предприятия нефтегазохимического комплекса Татарстана по итогам 2021 года увеличили налоговые отчисления в консолидированный бюджет республики на 61% - до 87 млрд рублей по сравнению с прошлым годом. Об этом в четверг на заседании совета директоров ОАО "Татнефтехимнвест-холдинг" сообщил гендиректор компании Рафинат Яруллин.

"В 2021 году предприятиями оплачено в консолидированный бюджет республики порядка 87 млрд рублей. Рост к 2020 году - на 61%", - сказал Яруллин. Он отметил, что высокие темпы роста налоговых отчислений показали "Нижнекамскнефтехим", "Казаньоргсинтез" за счет налога на прибыль, "Таиф-НК" за счет налога на имущество.

При этом, по его словам, совокупные налоговые отчисления предприятий комплекса оказались на 5% ниже показателей допандемийного 2019 года. Одной из причин он назвал снижение налоговых отчислений "Татнефти" в консолидированный бюджет республики относительно допандемийного периода. "В "Татнефти" прогнозируется рост выручки по сравнению с 2020 годом, при этом прибыль не достигла уровня 2019 года из-за увеличения затрат на добычу нефти и ограничений ОПЕК+. Налоговые отчисления "Татнефти" в консолидированный бюджет республики также ниже допандемийного уровня", - сказал Яруллин.

Он также отметил, что за 2021 год базовые предприятия нефтегазохимического комплекса Татарстана увеличили объем производства на 6,8%. "Продолжился рост выпуска светлых нефтепродуктов, моющих средств и пластмассовых изделий. Восстанавливается производство химической и резиновой продукции. Добыча нефти частично отыграла падение 2020 года в условиях ослабления ограничений ОПЕК+", - сказал Яруллин.