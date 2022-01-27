Bloomberg: Великобритания и ССАГПЗ могут подписать торговое соглашение в этом году

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Великобритания и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) могут заключить торговое соглашение до конца этого года. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министра промышленности и торговли Бахрейна Зайеда бен Рашида аз-Заяни.

По данным агентства, переговоры между ССАГПЗ и Великобританией начались октябре 2021 года. Нефтедобывающие арабские монархии оказались в фокусе внешнеэкономических интересов Великобритании, поскольку после выхода из Европейского союза она сосредоточилась на развитии торговых отношений со странами, находящимися за пределами еврозоны.

Аз-Заяни указал, что ССАГПЗ, куда входят Бахрейн, ОАЭ, Катар, Кувейт, Оман и Саудовская Аравия, "с нетерпением ждет" заключения всеобъемлющей сделки, которая может способствовать увеличению товарооборота с Соединенным Королевством. По его словам, подписание торгового соглашения между двумя сторонами состоится в конце этого года или, самое позднее, в середине следующего года.

Предложения о создании зоны свободной торговли между Великобританией и ССАГПЗ неоднократно высказывались на фоне Brexit. Так, в 2016 году Дэвид Дэвис, советник бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, призывал к ускорению принятия решения относительно соглашения о свободной торговле с ОАЭ, а Крис Иннес Хопкинс, исполнительный директор Совета совместных предприятий Саудовской Аравии и Великобритании, высказал схожее мнение на экономическом форуме в Лондоне.

Товарооборот между ССАГПЗ и Великобританией в 2019 году составил около £45 млрд ($61 млрд), что эквивалентно 7% объема торговли стран объединения с ЕС.