Мишустин: внедрение новаций в промышленности и на транспорте помогает росту экономики РФ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Внедрение новых решений для развития промышленности и транспорта в целом способствует устойчивому росту экономики страны, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В четверг на совещании по вопросам социально-экономического развития он предложил обсудить, как идет работа по реализации таких ключевых инициатив до 2030 года, в частности, по направлениям, которые курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Начнем мы с мер по технологическому развитию и внедрению новых решений в промышленности, на транспорте. <...> Там предусмотрен комплекс мер по созданию более комфортных условий для ведения бизнеса и для новичков, которые запускают стартапы, и для хорошо известных компаний. Активное движение вперед в этих сферах приближает выход экономики страны на устойчивый, долговременный рост, что напрямую влияет на благосостояние наших граждан", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что улучшение благосостояния людей - это ключевая задача, поставленная президентом РФ.

Глава кабмина считает, что для достижения значимых результатов нужны свежие идеи, новые нестандартные решения. "Поэтому в качестве одной из ключевых инициатив была определена поддержка технологических стартапов на всех этапах их развития, вплоть до запуска инновационного производства и привлечения крупных инвесторов", - продолжил он.

При этом, заметил Мишустин, технологические предприниматели также нуждаются в помощи при выходе на внешние рынки со своей конкурентоспособной продукцией, и в этой области уже функционируют первые государственные сервисы в цифровом виде.

Он также напомнил, что на прошлом подобном совещании обсуждались проекты в сфере строительства. "Сегодня рассмотрим еще один. Он направлен на снижение издержек бизнеса при возведении промышленных объектов, и для этого потребуется внести значительные изменения в нормативные документы", - сказал премьер.