Мишустин призвал как можно скорее перевести контроль за инициативами развития РФ в цифру

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Контроль за выполнением ключевых инициатив социально-экономического развития РФ следует быстрее перевести на цифровые платформы, потребовал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Важно, чтобы работа была организована на системной основе и не зависела от человеческого фактора. Прошу ускорить перевод всех коммуникаций, контрольных функций на цифровые платформы", - сказал председатель правительства в четверг на совещании по реализации инициатив социально-экономического развития.

Выслушав доклад первого вице-премьера Андрея Белоусова по внедрению новых решений в промышленности и на транспорте, глава кабинета министров обратил внимание на точные графики исполнения работ. "Очень хорошо, что разработаны детальные, пошаговые графики реализации проектов, через каждые два месяца расставлены контрольные точки. Это нам поможет обеспечить выполнение поставленных задач в срок", - считает премьер-министр.

Он также указал на необходимость "поддерживать постоянную обратную связь с гражданами, прислушиваться к их мнению". "Такой подход помогает принимать самые эффективные решения", - пояснил Мишустин.