Связанная с Алекперовым компания приобрела акции "Лукойла" еще на 13,14 млн рублей

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Управляющая компания "Бизнес и инвестиции" Д. У., связанная с президентом и совладельцем "Лукойла" Вагитом Алекперовым, приобрела на внебиржевом рынке акции нефтедобывающей компании на сумму 13,142 млн рублей, следует из сообщения компании на сайте раскрытия информации.

Объем обыкновенных акций, приобретенных по договору доверительного управления, составил 2,1 тыс. штук, а цена сделки - 6 252 рубля за акцию. Дата сделки - 25 января. За последние две недели эта структура выкупила акции "Лукойла" почти на 722 млн рублей.

По состоянию на 2021 год, крупнейшим акционером "Лукойла" являлся президент и основатель компании Вагит Алекперов с долей в 28,33%, за ним следовал вице-президент по стратегическому развитию компании Леонид Федун с долей в 9,32%.