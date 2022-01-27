Более 80% переработчиков отходов в России не готовы предоставить данные о своей работе

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Только 600 из 4 тыс. российских компаний, работающих в отрасли переработки отходов, подали данные для внесения в реестр утилизаторов в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). Об этом сообщает в четверг пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО), составляющего реестр утилизаторов.

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"РЭО в прошлом году начал формирование реестра утилизаторов отходов. По состоянию на январь 2022 года мы получили данные от 600 компаний о мощностях по утилизации лишь 6,5 млн тонн товаров и упаковки по всей стране, хотя ежегодно в России, по данным федеральной схемы обращения с отходами, образуется около 60 млн тонн твердых коммунальных отходов. Эти 600 компаний - те предприятия, которые выражают готовность прозрачно работать по новой системе РОП. В целом, по стране компаний-утилизаторов гораздо больше - около 4 тыс. компаний, но не все готовы работать по честным правилам", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, РЭО собирает не только данные о компании, но и о мощностях переработки, объемах утилизации и производимой продукции переработки. Согласно представленной информации для реестра утилизаторов, на сегодня существуют мощности для прозрачной ежегодной переработки миллиона тонн полимеров, пяти миллионов тонн бумаги, 564 тыс. тонн дерева.

Согласно концепции РОП, производители и импортеры обеспечивают утилизацию отходов от использованных товаров самостоятельно или путем заключения договора с переработчиком. В будущем договоры будут заключаться только с теми, кто включен в реестр утилизаторов, пояснили в РЭО. Всего РЭО формирует три реестра: утилизаторов, упаковки и реестр производителей товаров, товаров в упаковке. В этой связи оператор обратился ко всем переработчикам, производителям товаров и упаковки с просьбой предоставить необходимые сведения для реестра, размещенного на сайте Reo.ru/rop.

"РЭО собрал данные о переработчиках товаров и упаковки более чем от 600 организаций. Это юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по утилизации отходов и изъявившие желание участвовать в системе РОП. Предприятия представили данные о своих компаниях, мощностях технологический линий, перерабатываемых видов отходов, а также о продукции, получаемой в результате переработки", - добавил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

О расширенной ответственности

Планировалось, что обсуждение законопроекта о расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию товаров и упаковки пройдет в январе 2022 года на площадке правительства РФ. Предполагается, что новые правила РОП вступят в силу в 2022 году. В системе также будет несколько реестров: производителей товаров, импортеров товаров, самих товаров, упаковки товаров, а также реестр лиц, осуществляющих обращение с отходами. С 2024 года предполагается установить запрет на реализацию в России товаров, сведения о которых не внесены в государственную систему учета отходов от использования товаров.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.