Bloomberg: ЕС и США планируют два заседания в рамках Совета по торговле и технологиям

БРЮССЕЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Евросоюз совместно с США планирует проведение двух встреч в первой половине 2022 года для обсуждения усилий по расширению двустороннего сотрудничества в области технологий и торговли. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдиса Домбровскиса.

По его словам, одна встреча пройдет в виртуальном режиме, тогда как на другой планируется личное присутствие представителей сторон. Скорее всего, оба заседания пройдут в мае.

"Мы провели встречу всех 10 сопредседателей рабочих групп ЕС, чтобы оценить состояние дел и дать рекомендации [перед встречами]. Нужно сказать, что работа продвигается во всех 10 группах", - приводит агентство слова Домбровскиса.

Как сообщили другие источники агентства в ЕС, союз рассматривает возможность обсуждения с США более осознанной стратегии по выработке глобальных стандартов для новых технологий, таких как искусственный интеллект и квантовые вычисления. По их информации, подобные шаги могут предприниматься в ответ на активизацию усилий Китая в этой области.

Кроме того, темами обсуждения могут стать экспортный контроль и проверка иностранных инвестиций.

Решение учредить двусторонний Совет по торговле и технологиям, который займется продвижением зеленых и цифровых технологий, было принято в июне по итогам саммита ЕС - США. В первом заседании совета 30 сентября в Питтсбурге приняли участие госсекретарь США Энтони Блинкен, министр торговли Джина Раймондо, представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай, а также заместители председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис и Маргрете Вестагер.