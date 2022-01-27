Белый дом заявил, что скоро будет известно, вернется ли Иран к ядерной сделке

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Американская администрация уверена, что совсем скоро будет известно, вернется ли Тегеран к соблюдению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе или нет. Об этом сообщил в четверг координатор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк, выступая на онлайн-семинаре Фонда Карнеги.

"Очень скоро мы узнаем, возможно ли возвращение Ирана к соблюдению ядерной сделки на условиях, которые можем принять мы и международное сообщество", - отметил он, добавив, что "переговоры подходят к кульминационному моменту".

"И сейчас мы, по сути, вернулись на переговорах к тому состоянию, в котором они были в конце прошлого лета, а это значит, что есть шанс на сделку. Также есть большая вероятность, что сделки не будет. Мы готовы к любому из этих сценариев", - подчеркнул Макгурк.

По его мнению, "сейчас все находится на грани ядерного кризиса, потому что иранская программа продвинулась вперед, даже несмотря на огромные неудачи, она продолжает продвигаться и приближается к той точке", когда у Тегерана будет достаточно необходимого материала, чтобы направить его на создание ядерного оружия. "Мы не сможем обнаружить это, и инспекторы [МАГАТЭ] не смогут обнаружить это (если Иран не будет соблюдать СВПД - прим. ТАСС). Мы начинаем приближаться к этой возможности. Так что это чрезвычайно серьезная ситуация", - отметил американский эмиссар.

В Вене 3 января после новогоднего перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа ведется в формате участников Совместной комиссии Ирана и "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) и их отдельных консультаций с США без участия Ирана, который пока был не готов на прямые переговоры с американской стороной. Переговорщики уже договорились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним, участники переговоров настроены постараться завершить работу в феврале 2022 года.