Депутат в ФРГ заявил, что антироссийские санкции могут обернуться против тех, кто их ввел

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Возможные санкции против энергетического сектора России, о которых говорят на Западе в свете ситуации вокруг Украины, лишь ударят по тем, кто их хочет ввести. Такую точку зрения выразил в четверг в ответ на запрос ТАСС депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии", член комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Штеффен Котре.

"С точки зрения политики такие санкции не приведут ни к чему - они вредят экономикам всех сторон. Потребность в энергии растет во всем мире, и конца этому не видно. Россия найдет других покупателей для своих ресурсов. Санкции в конечном итоге обернутся против тех, кто их ввел. Уже сейчас блокирование "Северного потока - 2" мешает снижению цен для потребителей газа [в общей сложности] на миллиарды", - сказал он.

Как заявила в четверг в Бундестаге глава МИД ФРГ Анналена Бербок, Германия не исключает, что проект "Северный поток - 2" в конечном счете будет включен в список антироссийских санкций в случае вторжения РФ на Украину.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Строительство газопровода "Северный поток - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года, а 29 декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что завершено заполнение газом второй нитки газопровода и он полностью готов к началу эксплуатации. Чтобы начать перекачку газа, оператору "Северного потока - 2" нужно получить одобрение германского регулятора.

По информации агентства Блумберг, правительство Германии настаивает на том, чтобы российский энергетический сектор не подпадал под ограничительные меры в отношении финансового сектора РФ в случае эскалации ситуации вокруг Украины.