Хабаровский край направит средства дальневосточной субсидии на инфраструктуру ТОР

ХАБАРОВСК, 28 января. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае получат в 2022 году 3,39 млрд рублей дальневосточной субсидии, средства в том числе направят на инфраструктурные проекты территорий опережающего развития в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Об этом ТАСС сообщила заместитель министра - начальник управления экономического развития территорий Маргарита Бастрикина.

"В этом году предусмотрено выделение субсидии из федерального бюджета в размере 3,39 млрд рублей. Часть этих средств будет направлена на финансирование инфраструктурных проектов для резидентов ТОР", - сказала Бастрикина.

Она уточнила, что деньги пойдут на устройство сетей газоснабжения площадки "Парус" и кабельных линий территории опережающего развития "Комсомольск", на строительство производственно-административного здания и внутриплощадочных автомобильных дорог площадки "Ракитное" ТОР "Хабаровск". Также средства направят на реализацию масштабного проекта "1 тыс. дворов", по которому планируется благоустроить не менее 160 дворовых территорий в населенных пунктах края.

Постановление о выделении дальневосточным регионам единой субсидии на строительство социальных объектов в центрах экономического роста в июне 2018 года подписал Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост премьер-министра России. Всего на Дальнем Востоке 57 центров экономического роста, в которых проживает 80% населения региона, это 6,6 млн человек.

Что сделали

Бастрикина уточнила, что по плану социального развития центров экономического роста в регионе реализуются 167 мероприятий с общим объемом финансирования более 15,7 млрд рублей, из которых свыше 12 млрд рублей - средства федерального бюджета. Выполнили уже 147 мероприятий, из них в 2021 году - 84. "Среди наиболее масштабных проектов строительной программы 2021 года - три спортивных объекта в Комсомольске-на-Амуре и в рабочем поселке Ванино, система водоснабжения в Ванинском районе", - отметила замминистра.

В высокой степени готовности находятся центры игровых видов спорта и единоборств, сложнокоординационных видов спорта, входящие в комплекс зданий регионального центра развития спорта в Комсомольске-на-Амуре. В 2021 году в городе также за счет единой субсидии отремонтировали 78 дворовых территорий: заасфальтировали дорожные проезды, заменили бордюры и оборудовали парковочные карманы, в большинстве дворов появилось новое детское и спортивное оборудование. Кроме того, реконструировали стадион в поселке Ванино.

Внимание в 2021 году уделили и развитию дорожной сети Хабаровского края. По словам Бастрикиной, построили подъездные дороги к "дальневосточным гектарам" в районе села Краснознаменка, реконструировали три участка дорог в Комсомольске-на-Амуре протяженностью 5,6 км, за счет субсидии для города приобрели 15 единиц коммунальной техники: грейдеры, машины для очистки улиц, погрузчики и тракторы для уборки снега.

"Благодаря поддержке федерального центра заключены контракты на поставку специализированной техники для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров. Уже поставлены восемь пожарных автомобилей и два автомобиля повышенной проходимости, которые в ближайшее время направят в краевые пожарные части", - сказала Бастрикина.

В 2021 году Хабаровский край получил более 1 млрд рублей дальневосточной субсидии, однако часть средств пришлось вернуть. "Кассовое освоение - 934,81 млн рублей. Вследствие позднего доведения лимитов бюджетных обязательств до Хабаровского края, а также длительной поставки техники и оборудования из западных регионов России кассовое исполнение в 2021 году составило 91%. Неосвоенный остаток возвращен в федеральный бюджет", - сказала Бастрикина.