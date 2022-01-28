Трутнев поручил активизировать взаимодействие с инвесторами, нарушенное пандемией

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 января. /ТАСС/. Вице-премьер правительства России - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил о намерении активизировать взаимодействие с инвесторами, которое было нарушено в связи с пандемией коронавируса. Об этом он сказал журналистам в Южно-Сахалинске в пятницу.

"В связи с ограничениями, связанными с коронавирусом, этот формат [встречи представителей власти и инвесторов] у нас просел. Я считаю, что контакт министерства [развития Дальнего Востока и Арктики], Корпорации развития Дальнего Востока [и Арктики] с инвесторами сегодня недостаточен, его надо усиливать. <...> Коронавирус повлиял, и нам сейчас надо из этой ямки выбираться", - сообщил Трутнев.

По его словам, такую же встречу с инвесторами проведут на днях в Приморском крае, куда вице-премьер отправится в рабочую поездку после Сахалина.

"Мы будем этот формат [встреч с инвесторами] возобновлять, и я буду этого требовать от руководства корпорации [развития Дальнего Востока и Арктики], причем со всей возможной жесткостью: именно диалог с инвестором позволяет знать, что мешает, что задерживает работу. От этого, собственно, и зависит эффективность бизнеса. Если мы будем на каждом шагу помогать, устранять все препятствия, значит будем быстрее двигаться вперед, и значит количество инвестиционных проектов будет увеличиваться", - подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что в целом работа по сопровождению инвестпроектов в ДФО организована хорошо, однако ограничения из-за пандемии во многом препятствуют инвестиционной активности.