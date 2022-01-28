Компания "Вимм-Билль-Данн" в Москве за 4 года вложила в модернизацию более 9 млрд рублей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Компания "Вимм-Билль-Данн", получившая статус промышленного комплекса Москвы в 2016 году, за последние четыре года вложила в модернизацию свыше 9 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Компания PepsiCo Россия, подписавшая в июне прошлого года с правительством Москвы меморандум о сотрудничестве для достижения целей устойчивого развития (ЦУР), откажется от использования первичного пластика в упаковке чипсов и снеков к 2030 году. Производитель, представленный в Москве Царицынским и Лианозовским молочными комбинатами, уже применяет вторичный пластик rPET для производства упаковки молочных продуктов.

"Компания PepsiCo поставила себе амбициозную цель, которая поможет сократить количество первичного не перерабатываемого пластика в бытовых отходах, в том числе в столице. <...> Так, в 2016 году "Вимм-Билль-Данн" получил статус промышленного комплекса Москвы. Это обеспечило компании существенные налоговые льготы и позволило направить дополнительные средства на развитие производства. За последние четыре года компания вложила в модернизацию свыше 9 млрд рублей", - сказал Прохоров.

Экологическая инициатива стала частью глобальной стратегии PepsiCo pep+ (PepsiCo Positive). Компания стремится использовать в упаковке снеков исключительно переработанный пластик и возобновляемые материалы, что поможет производителю сократить на 40% выбросы парниковых газов на тонну упаковочного материала. Для достижения цели производитель будет разрабатывать экологичные альтернативы обычной упаковке для снеков и создавать инфраструктуру для переработки. Тестирование новых видов упаковки начнется уже в этом году.

Сегодня PepsiCo использует для снеков фольгированную упаковку - гибкий и легкий по сравнению с другими видами упаковочный материал, который создает меньший углеродный след и снижает количество пищевых отходов за счет долгого сохранения свежести продуктов.

"Переработка гибкой упаковки должна стать нормой. Будущее наших снековых упаковок - в отказе от первичного пластика. Гибкая упаковка станет частью безотходной экономики - ценным материалом для вторичного использования. Вместе с партнерами мы инвестируем в технологии для достижения этих целей", - отметил главный исполнительный директор PepsiCo в Европе Сильвиу Попович.

О компании

Лианозовский и Царицынский молочные комбинаты входят в состав компании "Вимм-Билль-Данн", которая 2011 году стала частью группы компаний PepsiCo. Приобретение позволило PepsiCo стать крупнейшим производителем напитков и продуктов питания в России и одним из ведущих переработчиков сырого молока.