В Томске не согласились с доводами Фонда ЖКХ о срыве сроков расселения аварийного жилья

ТОМСК, 28 января. /ТАСС/. Программа расселения аварийного жилья в Томской области выполняется в соответствии с установленными сроками, пояснили в пятницу в региональном департаменте архитектуры и строительства.

Информация о возможном срыве сроков программы появилась ранее в официальном бюллетене Фонда ЖКХ.

"Попадание в зону риска считаем некорректным. Региональная программа по расселению граждан реализуется поэтапно: <…> этап 2021 года рассчитан к реализации на два года (2021-2022). На данный момент он выполнен на 85%", - отметили в ведомстве.

В департаменте добавили, что завершить расселение жителей аварийного жилья в Томской области в целом планируется раньше официального утвержденного окончания программы. Региональная программа по расселению авариного жилья утверждена и действует до 2025 года. Однако в 2020 году администрация Томской области и Фонд содействия реформированию ЖКХ заключили дополнительное соглашение о сокращении сроков реализации программы на территории Томской области - до конца 2023 года.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на официальный бюллетень Фонда ЖКХ, что Томская область вошла в число регионов, которые находятся в зоне риска из-за неудовлетворительного выполнения программы расселения аварийного жилья в 2019-2021 годах.