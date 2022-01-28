Нацбанк Украины повысил курс доллара до максимума за семь лет

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) установил в пятницу официальный курс гривны к доллару на уровне 28 гривен 98 копеек за доллар, что является максимальным за семь лет. Об этом сообщается в пятницу на сайте НБУ.

Нацбанк Украины по сравнению с четвергом повысил курс доллара на 19 копеек. 27 января курс доллара составлял 28 гривен 79 копеек за $1.

Курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины в четверг поднялся выше 29 гривен за доллар, что является максимальным уровнем с конца февраля 2015 года. Доллар вырос на 20 копеек, торги проходили выше 29 гривен в течение нескольких часов. На рынке спрос превышал предложение, а Национальный банк выборочно закрывал самые дорогие заявки.

В среду, 26 января, Нацбанк сообщил, что с начала января продал уже более $1 млрд из резерва. При этом НБУ отметил, что и далее будет придерживаться политики гибкого курсообразования и "готов применить в случае необходимости комплекс монетарных инструментов для стабилизации ситуации на валютном рынке и минимизации психологического фактора ослабления гривны".

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается увеличение курса доллара к гривне.