Медведев: в теме возможного введения общей валюты РФ и Белоруссии нельзя забегать вперед

ГОРКИ, 28 января. /ТАСС/. Возможность введения единой валюты может возникнуть на определенном этапе интеграции экономик РФ и Белоруссии, но здесь нельзя забегать вперед. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в числе которых агентство ТАСС. Он признал, что "уровень интеграции [РФ и Белоруссии] пока недостаточен, это все понимают".

"Этим нужно заниматься, и по мере продвижения по этому интеграционному треку и может возникнуть возможность введения единой валюты. Но здесь точно нельзя забегать вперед. И мы, кстати, никогда об этом и не говорили, что давайте введем единый рубль и все наладится. Единая валюта - это ведь следствие хорошего объединения экономик, их выравнивания. Так, например, появился евро", - заявил Медведев.

Он рассказал, что в свое время "тоже потратил немало нервов во время согласования различных документов", касающихся развития интеграции, отметив, что сейчас "этот процесс, действительно, приобрел более интенсивный характер".

Продолжая параллель с опытом стран ЕС, Медведев указал, что, "даже несмотря на достаточно высокий уровень развития экономик в Европейском союзе, все равно разница в экономике, например, Германии и Греции или даже такой страны, как Италия, периодически порождала проблемы, связанные с функционированием самой единой валюты". Сразу возникали евроскептики, напомнил Медведев, которые критиковали введение единой валюты в странах с разными по уровню экономиками. "Но все-таки они на это пошли. И в конечном счете, что такое евро? Это мощнейшая резервная валюта", - отметил замглавы СБ РФ.

Медведев напомнил, что Великобритания вышла из Европейского союза. "Я думаю, что они еще неоднократно пожалеют о том, что сделали. Потому что их экономические возможности сузились, у них периодически возникают остановки производств, предприятий, им чего-то не хватает, энергетический кризис. Поэтому те, кто выскакивает из интеграционных объединений, как правило, об этом жалеют", - резюмировал он.

Полный текст интервью будет в пятницу опубликован на сайте ТАСС.